عادت الإبل دون راعيها.. "خالد" يفقد بالصحراء يوم عرفة ولا أثر!

تواصل الجهات الأمنية والإنقاذ ومتطوعون، عمليات البحث عن "خالد"، وهو مقيم من الجنسية السودانية مفقود منذ يوم عرفة من مقر إقامته بالقرب من قرية القصب 150 كم شمال غربي الرياض حتى اليوم.
ووفقاً لمكفوله، فإن المفقود خرج يرعى قطيع الإبل يوم عرفة بالصحراء، ثم عادت الإبل في وقتها لحظيرتها ولكن دون الراعي، وبعد تأكد فقده تمّ إبلاغ الجهات المختصّة بذلك، حيث بدأت بإجراءاتها، فيما لا تزال عمليات البحث تجري عنه منذ وقتها لليوم "الخامس" بمساندة متطوعين "سعوديين وسودانيين" لكن لم يتم العثور عليه حتى اليوم.
وناشد مكفول المتغيب "خالد بشير"، أهالي المنطقة والمتطوعين بالمساهمة في البحث عنه وإنقاذه والتواصل حين وجود أي ملاحظة على رقم الاتصال (0537849857).