عادت الإبل دون راعيها.. "خالد" يفقد بالصحراء يوم عرفة ولا أثر!

ووفقاً لمكفوله، فإن المفقود خرج يرعى قطيع الإبل يوم عرفة بالصحراء، ثم عادت الإبل في وقتها لحظيرتها ولكن دون الراعي، وبعد تأكد فقده تمّ إبلاغ الجهات المختصّة بذلك، حيث بدأت بإجراءاتها، فيما لا تزال عمليات البحث تجري عنه منذ وقتها لليوم "الخامس" بمساندة متطوعين "سعوديين وسودانيين" لكن لم يتم العثور عليه حتى اليوم.