مساء اليوم.. "إحسان" تشهد انطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري

تنطلق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري، مساء اليوم الاثنين الساعة 11 مساءً، والتي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاقها؛ امتدادًا لرعايته الكريمة لكل جوانب أعمال الخير والإحسان، في إطار حرصه على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري؛ تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.