إمام أكبر جامع في شرق آسيا: خادم الحرمين قائد استثنائي ونجاح الحج غير مستغرَب

أكد إمام وخطيب جامع الاستقلال، أكبر جامع في شرق آسيا الدكتور نصر الدين عمر، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائد استثنائي يعمل لمصلحة الأمة بكل ما يخدم ويرعى شؤون الحرمين الشريفين، مبينًا أن نجاح الحج غير مستغرب على راعية الحرمين الشريفين البلد الكريم بقيادته وشعبه.
وتقدم الدكتور نصر الدين عمر بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على شموله بالاستضافة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية لأداء مناسك الحج، مثمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكتاب الله الكريم، سائلًا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يحفظ أمنها واستقرارها.
وأشاد "عمر" بدور اللجان العاملة في برنامج خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته من خدمات عظيمة منذ وصولهم إلى أرض المملكة؛ موضحًا أنها كانت وفق أعلى مستوى من حسن الضيافة والتنظيم.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص قيادة المملكة على تلمس حاجات المسلمين في جميع بلدان العالم، منوهًا بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام سواء التقنية والأمنية وعلى جميع الأصعدة، والتي ساهمت في راحة ضيوف الرحمن وتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وقال إمام جامع الاستقلال في ختام تصريحاته: سرني لقاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خلال جولته للاطمئنان على ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج؛ منوهًا بالرسائل التي حملها للشخصيات الإسلامية في العناية بالدعوة والحرص على الوحدة وعدم التفِرَق والتحذير من دعاة الفتن والحروب.