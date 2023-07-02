إمام أكبر جامع في شرق آسيا: خادم الحرمين قائد استثنائي ونجاح الحج غير مستغرَب

أكد إمام وخطيب جامع الاستقلال، أكبر جامع في شرق آسيا الدكتور نصر الدين عمر، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائد استثنائي يعمل لمصلحة الأمة بكل ما يخدم ويرعى شؤون الحرمين الشريفين، مبينًا أن نجاح الحج غير مستغرب على راعية الحرمين الشريفين البلد الكريم بقيادته وشعبه.