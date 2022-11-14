"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية مع رياح وتدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على الفقرة والمدينة المنورة ووادي الفرع واليتمة، وكذلك تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العلا والعيص وخيبر. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.