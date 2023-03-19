"السديس" يعلن جاهزية الحرمين الشريفين لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "السديس" أنه تم تجهيز جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة.