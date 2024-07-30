توقيع اتفاقيات تجارية في عدة قطاعات اقتصادية بين السعودية وكازاخستان

وأوضح "الدخيل" أن المجلس سيعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على معالجة الملفات المتعلقة باتفاقيات الاستثمار وتذليل التحديات اللوجستية وإقامة المعارض والملتقيات الاقتصادية وزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها إستراتيجيات وخطط التنمية المستدامة في المملكة وكازاخستان وبخاصة في المجالات التي يتمتع فيها البلدان بمزايا تنافسية كمشاريع الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبتروكيماويات والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.