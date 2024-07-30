توقيع اتفاقيات تجارية في عدة قطاعات اقتصادية بين السعودية وكازاخستان
شهد ملتقى الأعمال السعودي- الكازاخستاني الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بمدينة "ألماتي" بكازاخستان، توقيع اتفاقيات تجارية بين شركات سعودية وكازاخستانية شملت عدة قطاعات اقتصادية ذات أولوية.
وأبدت الشركات الكازاخستانية اهتمامها بالدخول للسوق السعودي والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة 2030، فيما سلط المتلقي الضوء على فرص الاستثمار بكازاخستان ومجالات الشراكة والتعاون بين البلدين في قطاعات مثل التعدين والطاقة المتجددة والزراعة والعقار والسياحة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي- الكازاخستاني أحمد الدخيل: "إن المجلس رغم حداثة تأسيسه في منتصف العام 2023 إلا أنه حقق منجزات كبيرة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية"، منوهًا بالمخرجات والنتائج الإيجابية لزيارة وفد الأعمال السعودي لكازاخستان.
وأوضح "الدخيل" أن المجلس سيعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على معالجة الملفات المتعلقة باتفاقيات الاستثمار وتذليل التحديات اللوجستية وإقامة المعارض والملتقيات الاقتصادية وزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها إستراتيجيات وخطط التنمية المستدامة في المملكة وكازاخستان وبخاصة في المجالات التي يتمتع فيها البلدان بمزايا تنافسية كمشاريع الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبتروكيماويات والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكازاخستان حقق نموًا بنسبة 71% عام 2023 انعكس على نمو الصادرات السعودية بنسبة 32% والواردات من كازاخستان بنسبة 74%.