"الأزياء" تنظّم لقاءً مفتوحاً حول فرص الشراكات في القطاع

تنظّم هيئة الأزياء لقاءً مفتوحاً يوم الخميس 22 ديسمبر، تحت عنوان "فرص الشراكات في قطاع الأزياء"، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع.
ويتطرق اللقاء الذي يعقد افتراضياً لعدد من المحاور من أبرزها: تعريف الشراكات، واستراتيجية هيئة الأزياء، ومبادرات ومشاريع الهيئة، والاقتراحات والأفكار.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع المهتمين بقطاع الأزياء؛ للتعريف باستراتيجية هيئة الأزياء، وكيفية اختيار الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، ومشاركة المهتمين بقطاع الأزياء الأفكار والاقتراحات.
ودعت الهيئة الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال الرابط