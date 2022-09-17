"دلة النخيل": علاجات السمنة ليست جميعها جراحية

وأوضح د.الغامدي أن المستشفى استقبل حالة لمواطن عمره 30 عامًا، ويزن أكثر من 250كغم، رفضته العديد من المستشفيات؛ مبينًا أنه بعد الفحوصات اللازمة رأى أن العلاج المناسب لحالة المواطن تستدعي فقط تكميم المعدة، ليكون العلاج متدرجًا، وصولًا إلى النتيجة المثالية، وأشار إلى أنه قد تم إجراء جراحة لتكميم المعدة، خرج بعدها المريض على قدميه بعد تنويمه لمدة يومين في المستشفى.