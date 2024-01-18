"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ونجران وعسير والباحة وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة من أتربة مثارة مع رياح شديدة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الجموم وخليص والكامل والخرمة والموية وتربة ورنية، ورياح شديدة على رابغ، وأمطار خفيفة على الليث والقنفذة والطائف والعرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة، رياحا شديدة مع ارتفاع الأمواج وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وأتربة مثارة على الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحاً شديدة مع ارتفاع الأمواج وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وأمطار متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أيضاً أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان، وأمطار متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.