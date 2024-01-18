"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة من أتربة مثارة مع رياح شديدة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الجموم وخليص والكامل والخرمة والموية وتربة ورنية، ورياح شديدة على رابغ، وأمطار خفيفة على الليث والقنفذة والطائف والعرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.