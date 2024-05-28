محليات

مصحوبة بالبَرَد.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

نشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشرقها
مصحوبة بالبَرَد.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس
الأرصاد
أمطار

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org