للجنسين.. "الأكاديمية اللوجستية" تفتح القبول في 8 برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

واشترطت الأكاديمية في المتقدم أن يحمل مؤهل الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، و70٪ في اختبار القدرات، ويجيد اللغة الإنجليزية، ثم لا يتجاوز عمره 27 عامًا، ويكون لائقًا طبيًّا، ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، ولم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.