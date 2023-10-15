للجنسين.. "الأكاديمية اللوجستية" تفتح القبول في 8 برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بدء التسجيل في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف للجنسين في ثمانية تخصصات تدريبية.
ويتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://e-sla.com/student ، ويستمر حتى 31 أكتوبر 2023م.
وتشمل التخصصات المطروحة: إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وتشغيل الموانئ، والمشتريات، ووسطاء الشحن، والتخليص الجمركي.
واشترطت الأكاديمية في المتقدم أن يحمل مؤهل الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، و70٪ في اختبار القدرات، ويجيد اللغة الإنجليزية، ثم لا يتجاوز عمره 27 عامًا، ويكون لائقًا طبيًّا، ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، ولم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضحت "الأكاديمية السعودية اللوجستية" أن مدة التدريب 12 شهرًا في مقرها بالرياض أو جدة، وتشمل تدريبًا على رأس العمل؛ إذ سيحصل المتدرب على مزايا عدة، منها مكافأة لا تقل عن (2.000) ريال شهريًّا خلال فترة التدريب، وشهادة "دبلوم مشارك" بعد التخرج، والحصول على وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص عند البدء بالبرنامج.