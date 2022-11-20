"تلبسوا زين وشبو ناركم".. "الزعاق": هذا الأسبوع أول موجات الشتاء الفعلي

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن أول موجات البرد هو برد "غياب الأحيمر"، والأحيمر يسميه العرب بـ"قلب العقرب"، وأول موجات الحر هو "حر الكنه"، فهما نقاط التحول المناخي، فالبرد والحر لا يأتيان فجأة.