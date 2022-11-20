"تلبسوا زين وشبو ناركم".. "الزعاق": هذا الأسبوع أول موجات الشتاء الفعلي

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن أول موجات البرد هو برد "غياب الأحيمر"، والأحيمر يسميه العرب بـ"قلب العقرب"، وأول موجات الحر هو "حر الكنه"، فهما نقاط التحول المناخي، فالبرد والحر لا يأتيان فجأة.
وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر أن البرد والحر عبارة عن موجات مستوردة تؤثر علينا، فمنخفض الهند يؤثر علينا طوال فترة الصيف، والمرتفع السيبيري يؤثر علينا طوال فترة الشتاء.
وأكمل: "تلبسوا زين وشبو ناركم.. هالأسبوع هي أيام برد الأحيمر.. وهي أول موجات الشتاء الفعلي وهو برد عارض لا يدوم طويلًا".
وتابع: المرتفع السيبيري إذا امتد لسانه فهو يؤثر على شمال العراق وبلاد الشام وتركيا وشمال السعودية، وينشر الثلوج ويخلف الصقيع علينا خلال ديسمبر ويناير وفبراير، وبوادر تأثيره نوفمبر الحالي.