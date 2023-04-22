وزير الخارجية الكويتي: نقدّر تسهيلات السعودية لإجلاء مواطنينا من السودان وتأمين وصولهم إلى جدة سالمين

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، قدم خلاله أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التي نفذتها السفن السعودية لمواطني 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة، مثمنا الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.