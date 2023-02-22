جامعة الملك خالد و"أدبي أبها" ينظمان احتفالاً بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

يذكر أن الجامعة عملت في برامجها ليوم التأسيس على مشاركة المجتمع ومؤسساته، حيث تنظم فعاليات مشتركة مع عدد من الجهات، فضلاً عن احتضانها فعالية "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة على مدى ثلاثة أيام.