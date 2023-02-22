جامعة الملك خالد و"أدبي أبها" ينظمان احتفالاً بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

نظمت جامعة الملك خالد، ممثلة في الكلية التطبيقية، بالتعاون مع نادي أبها الأدبي، مساء أمس، احتفالاً بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، ركّز على برامج الأسرة والطفل.
وأكد الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية، ورئيس نادي أبها الأدبي، الدكتور أحمد آل مريع، أن الفعالية تمحورت حول التعريف بيوم التأسيس، وتعزيز حضور التراث الثقافي والحضاري للدولة السعودية.
واشتملت الفعالية على مسابقات "قادتنا قدوتنا" و"لوحة وطن" و"فكّر واربح" بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى.
يذكر أن الجامعة عملت في برامجها ليوم التأسيس على مشاركة المجتمع ومؤسساته، حيث تنظم فعاليات مشتركة مع عدد من الجهات، فضلاً عن احتضانها فعالية "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة على مدى ثلاثة أيام.