عودة فرص الأمطار على بعض المناطق بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة المتوقع، تتدفق كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة يوم الجمعة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، مع احتمالية هطول بعض الأمطار المتفرقة في أغلبها. وتمتد الأمطار يوم السبت لشمال المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن وشمال منطقة الرياض إداريًّا، وكذلك مكة المكرمة، وتُصحَب هذه الأمطار بحدوث الرعد في بعض الأوقات.