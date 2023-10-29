تركي آل الشيخ يتوّج بطل الملاكمة للوزن الثقيل تايسون فيوري بحزام موسم الرياض

وشهدت نزالات Undercard التي أقيمت قبل ساعات من حفل الافتتاح والنزال الرئيسي منافسات قوية بين عدد من نجوم الملاكمة، حيث فاز البريطاني فابيو واردلي على مواطنه دايفد اديليي، واستطاع الحفاظ على اللقب الذي يخرج لأول مرة من بريطانيا، كما فاز النيوزيلندي جوزيف باركر على الكندي سايمون كين بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، وحافظ جاك مغان على سجله الخالي من الهزائم بفوزه على روبرتو دوران جونيور في الجولة الثانية من مواجهتهما.