السديس عقب إعفاء مدير المركز الإعلامي برئاسة الحرمين: الجد ضرورة

وأشار إلى أن جميع الأعمال خُصص لها فِرَق متابعة وقياس أداء، لتحسينها ومعرفة نقاط القوة والضعف، لأننا نقدم الخدمة لضيوف الرحمن، ولا نقبل إلا بكل ما هو مميز وفق تطلعات القيادة الرشيدة أعزها الله.