السديس عقب إعفاء مدير المركز الإعلامي برئاسة الحرمين: الجد ضرورة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإعفاء مدير المركز الإعلامي؛ لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن؛ بحسب موقع الرئاسة.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -بحسب موقع الرئاسة- ضرورة الجد والاجتهاد خلال هذه الأيام، والعمل فيها بما يتناسب مع طبيعتها، والمساهمة في تجويد الأعمال وما يتم تقديمه لضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن جميع الأعمال خُصص لها فِرَق متابعة وقياس أداء، لتحسينها ومعرفة نقاط القوة والضعف، لأننا نقدم الخدمة لضيوف الرحمن، ولا نقبل إلا بكل ما هو مميز وفق تطلعات القيادة الرشيدة أعزها الله.