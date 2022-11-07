"شؤون الحرمين" تقدّم 1800 كتيب ومطوية و2322 خدمة تطويف في يوم واحد

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الأحد 1444/4/12هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 37.827 مستفيداً، وتوفير 16 ألف سجادة، واستهلاك 550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و500 لتر للتعقيم بالروبوتات، و29.200 لتر لتعقيم الأسطح، و2700 لتر معقمات الأيدي.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 1800 كتيب ومطوية و2322 خدمة تطويف، فيما استفاد 22.500 شخص من التوعية الرقمية، و78 ألف شخص من التوعية الميدانية.
وأشارت إلى أنها وفّرت 240 عربة عادية للمحتاجين، و1145 عربة كهربائية للطواف والسعي و995 خدمة دافع عربة للمحتاجين.