"شؤون الحرمين" تقدّم 1800 كتيب ومطوية و2322 خدمة تطويف في يوم واحد

وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 1800 كتيب ومطوية و2322 خدمة تطويف، فيما استفاد 22.500 شخص من التوعية الرقمية، و78 ألف شخص من التوعية الميدانية.