"الدفاع" تُطلق مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية.. وهذه مهامه

واستعرض أهداف المركز الإستراتيجية؛ وهي: إحراز موقع ريادي على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال الأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، وتحسين عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية في المملكة، وزيادة الوعي بالأهداف الإستراتيجية والقضايا المهمة للمملكة، فيما تتمثل أدوار المركز ومسؤولياته في إعداد وإصدار المنشورات الدفاعية بشكل دوري، وإعداد التقارير الإستراتيجية وتوجيه الأنشطة البحثية المتّصلة بالمشهد الدفاعي، وتشجيع وتعزيز النقاشات حول الموضوعات ذات الصلة بالدفاع، وجمع وتحليل وتقييم نتائج الدراسات والرؤى الإستراتيجية في وثائق مصاغة لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى تمثيل وزارة الدفاع في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالدفاع، والتعاون مع مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات الأكاديمية.