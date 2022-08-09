"فيصل بن نواف: عقارات الدولة تنظم لقاءً بحضور 75 جهة حكومية في الجوف

كما استعرض اللقاء عددًا من المنجزات التي حقّقتها الهيئة بشكل عام وفق دورها ومسؤولياتها برفع إسهام عقارات الدولة في الناتج الإجمالي المحلي، والأثر التنموي المتحقق من تطوير وابتكار الحلول المالية والتنظيمية، باستخدام الثروة العقارية من الأراضي وضخها في المشاريع التنموية والاقتصادية، إضافةً إلى الجهود المبذولة في حماية عقارات الدولة من التعديات، والإسهام في وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح مشروعات للأنظمة، وتعديل القائم منها، ووضع معايير ومواصفات لإدارة الأصول العقارية.