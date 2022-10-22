"الأرصاد": تكوُّن سحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.