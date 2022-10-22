"الأرصاد": تكوُّن سحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.