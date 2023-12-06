بمشاركة علماء سعوديين.. اكتشاف مستضد جيني على سطح خلية الدم الحمراء

وأوضح استشاري أمراض الدم وطب نقل الدم بالمملكة الدكتور عمر السحيباني -وهو أحد العلماء المشاركين في هذا الاكتشاف- أن المنجز العلمي تمّ توثيقه والاعتراف به ونشره في واحدة من أرقى المجالات العالمية المحكمة بعد جهد استمرّ سنة ونصف السنة، وبالتعاون مع خبراء ومختصّين بمراكز في المتحدة الأمريكية وكندا.