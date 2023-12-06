بمشاركة علماء سعوديين.. اكتشاف مستضد جيني على سطح خلية الدم الحمراء

اكتشف علماءُ من أنحاء العالم، بينهم سعوديون، مستضدًّا جينيًّا على سطح خلية الدم الحمراء، ضمن مجموعة فصائل الدم، وقد أطلق عليه اسم "SCAR".
وأوضح استشاري أمراض الدم وطب نقل الدم بالمملكة الدكتور عمر السحيباني -وهو أحد العلماء المشاركين في هذا الاكتشاف- أن المنجز العلمي تمّ توثيقه والاعتراف به ونشره في واحدة من أرقى المجالات العالمية المحكمة بعد جهد استمرّ سنة ونصف السنة، وبالتعاون مع خبراء ومختصّين بمراكز في المتحدة الأمريكية وكندا.
هذا، وقد تمت إضافة "SCAR" في الطبة الأحدث في أحد أهم الكتب في مجالات طب نقل الدم في نسخته الـ21، والمنشور من قبل جمعية بنوك الدم الأمريكية؛ وهو كتاب "2023 Technical Manual"، وأيضًا في كتاب Key Concepts in Transfusion Medicine (2022).