في دورتها الرابعة.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة "الفوزان" لعمارة المساجد

رعى الليلة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في دورتها الرابعة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وذلك في المتحف الوطني بالرياض.
وفي بداية الحفل عُزف السلام الملكي، ثم ألقى الأمين العام للجائزة، الدكتور مشاري النعيم، كلمةً أكد فيها أن الهدف من الجائزة الاهتمام ببيوت الله وتطويرها وزيادة جاذبيتها، والسعي إلى إعادة الدور الحضاري للمساجد كمراكز للإبداع.. مشيرًا إلى جهود الجائزة في توفير قواعد بيانات ومعلومات علمية معمارية وفنية مهنية، وإتاحتها للمعنيين والمختصين، إضافة إلى رفع الصور والرسومات والأشكال الهندسية المعمارية والسِّيَر الذاتية لرواد عمارة المساجد في العالم، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية الموثوقة وبلغات مختلفة.
عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلمًا وثائقيًّا، يحكي نشأة الجائزة ومسيرتها ورسالتها وإسهامات الجائزة في توجيه الاهتمام ببيوت الله.
بعد ذلك ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمةً نوه فيها بشرف خدمة بيوت الله -عز وجل-، وأنها أعظم وأنبل رسالة في التحفيز على الإبداع بعمارتها وتصميمها، مشيرًا إلى مكانة المساجد في الإسلام، ونهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بداية هجرته إلى المدينة ببناء المسجد النبوي.
وأكد تشرُّف الدولة وحكومتها - رعاها الله - بخدمة الحرمين الشريفين، والرعاية، والإشراف على خدمة ضيوف الرحمن.. لافتًا إلى رؤية السعودية المهتمة بالعناية والتطوير بالمساجد، ورسالتها الدينية.
وأعلن خلال الحفل المساجد الفائزة، وهي: مسجد توبالا في جمهورية صربيا، ومسجد ليوبليانا في جمهورية سلوفينيا من قارة أوروبا، ومسجد علي باشا في تركيا من قارة آسيا، ومسجد المركز الإسلامي في أستراليا من قارة أستراليا، ومسجد أبو بكر في جمهورية موزمبيق من قارة إفريقيا.
وسلم أمير منطقة الرياض الجوائز للمصممين الفائزين، وتسلَّم هدية تذكارية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، كما تسلَّم سموه هدية تذكارية من مؤسس الجائزة عبداللطيف الفوزان.
وفي ختام الحفل أشاد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بالتوجه الحميد للجائزة، واهتمامها بالمساجد بوصفها مواقع للمسلم في العبادة، وواجب الحفاظ عليها، وتطوير منشآتها.
وقدَّم شكره لأسرة الفوزان والقائمين على الجائزة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.