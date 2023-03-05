في دورتها الرابعة.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة "الفوزان" لعمارة المساجد

وفي بداية الحفل عُزف السلام الملكي، ثم ألقى الأمين العام للجائزة، الدكتور مشاري النعيم، كلمةً أكد فيها أن الهدف من الجائزة الاهتمام ببيوت الله وتطويرها وزيادة جاذبيتها، والسعي إلى إعادة الدور الحضاري للمساجد كمراكز للإبداع.. مشيرًا إلى جهود الجائزة في توفير قواعد بيانات ومعلومات علمية معمارية وفنية مهنية، وإتاحتها للمعنيين والمختصين، إضافة إلى رفع الصور والرسومات والأشكال الهندسية المعمارية والسِّيَر الذاتية لرواد عمارة المساجد في العالم، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية الموثوقة وبلغات مختلفة.