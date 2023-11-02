بحضور رئيس سدايا.. 28 دولة تُوَقع على "إعلان بلتشلي" للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" التي تقام في "بلتشلي بارك" شمال غرب لندن، بحضور دولي كبير وفي مقدمتهم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات المتخصصة في التقنيات والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم.