"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران والباحة وعسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، كما يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، ومازالت الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.