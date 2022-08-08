"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران والباحة وعسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، كما يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، ومازالت الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.