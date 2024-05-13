جامعة الملك خالد تنظم الملتقى العلمي للدراسات العليا في الحوسبة والمعلومات

نظّمت جامعة الملك خالد ممثلة بكلية علوم الحاسب اليوم الملتقى العلمي الثاني للدراسات العليا في الحوسبة والمعلوماتية 2024، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
ومع انطلاقة الملتقى استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني الملصقات البحثية لطلاب الدراسات العليا مشيداً بالدور البنَّاء لكلية علوم الحاسب في تمكين وتأهيل طلاب الدراسات العليا والإشراف على برامج الدراسات العليا واستحداثها بما يواكب رؤية المملكة 2030.
فيما بينت عميدة كلية علوم الحاسب الدكتورة أريج محمد العسيري خلال الكلمة التي ألقتها أن الملتقى العلمي الثاني في الحوسبة والمعلوماتية في العام 2024 يسلط الضوء على إنجازات الطلاب البحثية، وبحث مستجدات البحث العلمي في المجالات التي تستهدفها الكلية في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، إضافة إلى التخصصات الأساسية في علوم الحاسب ونظم المعلومات وهندسة الحاسب.
وأشارت إلى أنه في 2019 استقبلت الكلية أول دفعة من طلبة الدراسات العليا بنحو 30 طالباً فقط، واليوم تحتفي الكلية بما يقارب 150 طالباً وطالبة في مختلف المجالات التي تستهدفها الكلية ومع أكثر من 30 مشروعاً بحثيّاً ورسالة علمية يطرح الطلاب والطالبات حلولاً في الحوسبة والمعلوماتية في مختلف القطاعات بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.
عقب ذلك، عُقدت جلسات الملتقى التي تناولت موضوع المعامل المركزية والمراكز البحثية بجامعة الملك خالد، و المستجدات البحثية في مجال هندسة الحاسب، والمستجدات البحثية في مجال المعلوماتية وأنظمة الحاسب، والمستجدات في مجال علوم الحاسب.