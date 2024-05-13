جامعة الملك خالد تنظم الملتقى العلمي للدراسات العليا في الحوسبة والمعلومات

فيما بينت عميدة كلية علوم الحاسب الدكتورة أريج محمد العسيري خلال الكلمة التي ألقتها أن الملتقى العلمي الثاني في الحوسبة والمعلوماتية في العام 2024 يسلط الضوء على إنجازات الطلاب البحثية، وبحث مستجدات البحث العلمي في المجالات التي تستهدفها الكلية في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، إضافة إلى التخصصات الأساسية في علوم الحاسب ونظم المعلومات وهندسة الحاسب.