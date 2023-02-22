"المشيطي": يوم التأسيس وضع اللبنة الأولى لتطور وازدهار بلادنا

ووصف المهندس "المشيطي" هذا اليوم بأنه يوم عز وفخر للجميع، وماضٍ تليد يمتد لأكثر من ثلاثة قرون في عمق التاريخ، وهو يومٌ يتجدد فيه الطموح نحو الريادة التي تنشدها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده.