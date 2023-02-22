"المشيطي": يوم التأسيس وضع اللبنة الأولى لتطور وازدهار بلادنا

أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن يوم التأسيس يُعدّ لبنة ودعامة أساسية قامت عليها أركان الدولة السعودية، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تطور وازدهار ونماء.
ووصف المهندس "المشيطي" هذا اليوم بأنه يوم عز وفخر للجميع، وماضٍ تليد يمتد لأكثر من ثلاثة قرون في عمق التاريخ، وهو يومٌ يتجدد فيه الطموح نحو الريادة التي تنشدها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده.
ورفع بهذه المناسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، سائلًا المولى عز وجل لهما التوفيق والسداد في خدمة هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والازدهار.