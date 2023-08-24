مع ظهور "سهيل".. "فلكية جدة" ترصد بداية النهاية للصيف

يُذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم -باستثناء الشمس- وإنما هذا النجم مجرد "علامة" فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.