"لحظات تاريخية في هذه المقابلة".. هكذا وصف كبير مذيعي فوكس نيوز لقاءه بولي العهد

وصف كبير مذيعي فوكس نيوز المقابلة التي أجراها مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن فيها لحظات تاريخية، وذلك خلال موجز على القناة ذاتها، تطرق للمقابلة التي ستُعرض بعد قليل.
وتفصيلاً، قال "بيرت باير" إن هناك لحظات تاريخية في هذه المقابلة.. مبينًا أنه أجاب عن كل سؤال طرحه خلال ساعة كاملة، وهناك جزء للجلوس والدردشة والمشي.. ونحن نتحدث عن كل شيء، بما في ذلك رؤيته.
وتابع: أنا في البحر الأحمر، في جزيرة سندالة، في نيوم، المشروع الأول لمشروع نيوم، إنهم يبنون كل الأشياء محاولة لجذب السياح، وأجابوا عن الأسئلة التي وجهتها، من بينها حقوق الإنسان، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقضية خاشقجي، والأسئلة حول العالم والقادة.. وتحدثت معهم حول العلاقات السعودية-الأمريكية، وتحدث عن المفاوضات مع إسرائيل.
وأشار المذيع -وفق ترجمة عبدالله الخريف- إلى تناوُل ما توصلت له مجموعة العشرين من اتفاق السكة الحديدية، الذي وقعته العديد من الدول. ووصف المذيع ذلك بأنه سيغير وجه الشرق الأوسط.
وقال المذيع إنه أجرى العديد من المقابلات في حياته، ولكنه لم يحصل على الكثير من الأخبار في مقابلة واحدة بالوقت نفسه كما حدث في لقائه بسمو ولي العهد.