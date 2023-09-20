"لحظات تاريخية في هذه المقابلة".. هكذا وصف كبير مذيعي فوكس نيوز لقاءه بولي العهد

وتابع: أنا في البحر الأحمر، في جزيرة سندالة، في نيوم، المشروع الأول لمشروع نيوم، إنهم يبنون كل الأشياء محاولة لجذب السياح، وأجابوا عن الأسئلة التي وجهتها، من بينها حقوق الإنسان، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقضية خاشقجي، والأسئلة حول العالم والقادة.. وتحدثت معهم حول العلاقات السعودية-الأمريكية، وتحدث عن المفاوضات مع إسرائيل.