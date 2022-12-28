"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير.. وخفيفة على الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، في حين يستمر التوقّع بهطول أمطارٍ خفيفة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها إلى مناطق: نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ويطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوُّن الضباب على مناطق: جازان، عسير، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.