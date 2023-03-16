إطلاق مبادرة لتخفيضات السلع الرمضانية تشمل 141 منتج بمشاركة منافذ البيع الكبرى بجميع المناطق

وبين اتحاد الغرف بأن التخفيضات تستهدف أكثر من 141 منتجاً رمضانياً يكثر عليها اقبال المستهلكين من أبرزها : دجـاج طازج (محلي)، دجاج مجمد (محلي)، بيـض (عادي / بلدي)، الأرز، الزيوت النباتية (للقلي)، سكر ناعم، دجاج مجمد (مستورد)، حليب طازج محلي، لبن طازج محلي، بن قهوة لقمتي، بن قهوة هرري، لحم / دجاج مفروم (محلي)، لبن زبادي (روب)، جبن كاسات (محلي)، معجون طماطم محلي (صلصة)، حليب أطفال، مكرونة محلي، مكرونة سباغتي، زيت زيتون (محلي)، قمح مجروش (جريش)، لحم بقر مفروم مجمد، بصل مدور مستورد، زبدة محلية، سكر خشن، تونة معلب، لحم ضأن (محلي / مستورد)، جبن علب محلي، كورن فليكس، خبز توست شطائر، جبن أبيض محلي، ملح ناعم، خبز صامولي، لحم عجل طازج، شعيرية، طماطم محلي، طماطم مستورد، ثوم، ليمون، خيار، تفاح أحمر، شطة، بطاطس، شوربة شوفان، شوربة شعيرية، مكرونة، شعيرية، العصائر، مشروب فيمتو، مشروب تونو، مشروب تانج، عجينة السمبوسة، اللقيمات، الخضار المجمدة، المخبوزات والمعجنات، مسحوق مهلبية، كريم كراميل، مسحوق جيلي، مسحوق كاستر، نشاء ذرة، المكسرات، خميرة فورية، فول مدمس، ورق قصدير، المناديل الورقية، المنظفات بأنواعها.