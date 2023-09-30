حصيلة الحملات المشتركة في أسبوع.. رصد أكثر من 11465 مخالفًا للأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6 / 3 / 1445 هـ؛ الموافق 21 / 9 / 2023 م، حتى 12 / 3 / 1445هـ؛ الموافق 27 / 9 / 2023م، عن ضبط (11465) مخالفًا، منهم (7199) مخالفًا لنظام الإقامة، و(2882) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1384) مخالفًا لنظام العمل.