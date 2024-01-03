بعد 4 آلاف جولة.. وزارة السياحة تغلق فنادق وشققًا مفروشة في مكة والمدينة

كما نفّذت الوزارة أكثر من 1400 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة، ورصدت أكثر من 1200 مخالفة، ونتج عن هذه الجولات إغلاق أكثر من 50 مرفق ضيافة سياحيًّا مخالفًا؛ وذلك لحين تصحيح الأوضاع وإصدار الرخص النظامية من الوزارة؛ إذ وصل عدد طلبات التراخيص في المدينة المنورة إلى ما يزيد على 15 طلبًا.