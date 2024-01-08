درجات حرارة متدنية حول 5 درجات مئوية وربما أقل في حفر الباطن والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية والربع الخالي

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتكون حول 5 درجات مئوية وربما أقل من ذلك، في أجزاء من حفر الباطن، وشمال شرق منطقة الرياض، وامتدادًا حتى صحراء الربع الخالي، مع وجود فرصة لتشكل الصقيع في أجزاء محدودة وبشكل محلي.