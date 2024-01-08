درجات حرارة متدنية حول 5 درجات مئوية وربما أقل في حفر الباطن والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية والربع الخالي

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية الخاصة بدرجات الحرارة، إلى تأثر منطقة حفر الباطن والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى الربع الخالي والسهول الشرقية من جنوب غرب المملكة، بانخفاض كبير وواضح في درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر من اليوم الاثنين.
ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتكون حول 5 درجات مئوية وربما أقل من ذلك، في أجزاء من حفر الباطن، وشمال شرق منطقة الرياض، وامتدادًا حتى صحراء الربع الخالي، مع وجود فرصة لتشكل الصقيع في أجزاء محدودة وبشكل محلي.
أما السهول الشرقية من جازان وعسير إضافة لغرب نجران؛ فيُتوقع أن تسجل درجات حرارة أقل من ذلك، قد تقترب من الصفر المئوي، مع وجود فرصة لتشكل الصقيع والله أعلم.