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تدخّل طبي بالمدينة ينقذ شابًا توقف قلبه 40 دقيقة نتيجة احتشاء قلبي أمامي
حضر لطوارئ مستشفى خيبر العام يعاني من عدم وجود نبض وانقطاع بالنفَس
تمكّنت الفرق الطبية بمستشفى خيبر العام بتجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة مواطن في العقد الثاني من العمر توقف قلبه 40 دقيقة نتيجة احتشاء قلبي أمامي واسع.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المريض حضر لطوارئ المستشفى برفقة ذويه وهو يعاني من عدم وجود نبض وانقطاع بالنفَس، وعلى الفور تم البدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) حسب البروتوكول المتبع من قبل الطاقم الطبي واستمرت حتى استعاد النبض والتنفس بعد 40 دقيقة من بدء العملية.
وبيّن التجمع الصحي أنه بعد عمل تخطيط للقلب، تبين وجود احتشاء قلبي أمامي واسع، حيث اتُخذت الإجراءات الطبية اللازمة وتحويله بعدها لمركز أمراض وجراحة القلب لعمل القسطرة القلبية، وإكمال الخطة العلاجية حتى غادر المركز بصحة جيدة ولله الحمد.