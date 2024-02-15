تدخّل طبي بالمدينة ينقذ شابًا توقف قلبه 40 دقيقة نتيجة احتشاء قلبي أمامي

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المريض حضر لطوارئ المستشفى برفقة ذويه وهو يعاني من عدم وجود نبض وانقطاع بالنفَس، وعلى الفور تم البدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) حسب البروتوكول المتبع من قبل الطاقم الطبي واستمرت حتى استعاد النبض والتنفس بعد 40 دقيقة من بدء العملية.