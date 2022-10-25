"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.