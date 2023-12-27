المطرية السادسة مستمرة.. "الحصيني" يرسم خريطة توقعات الـ 24 ساعة المقبلة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة، حسب النماذج العددية للطقس خلال الـ "٢٤" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء حتى غد الخميس.
وأضاف الحصيني؛ أن الحالة تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك؛ تمتد إلى أجزاءٍ من: القصيم والباحة وعسير وشمال الشرقية وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض.
ولفت في تغريدة على حسابه في "إكس"، إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد مع سيول.