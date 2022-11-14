"الجبيري" لـ"سبق": التجربة السعودية تكرَّست في 17 مبادرة للطاقة المتجددة والبيئة

ولفت "الجبيري" إلى أن السعودية من أولى الدول التي كرست جهودها فعليًّا لخلق العديد من المبادرات، منها 17 مبادرة في مجال الطاقة المتجددة لحماية البيئة، إضافة إلى قدرتها على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بهدف التغلب على التلوث. كما قدمت السعودية أكثر من 500 مليون دولار؛ ليكون الكوكب صالحًا، إضافة إلى 10 مشاريع طاقة متجددة و840 ميجاواط من الطاقة الشمسية تضاف إلى الشبكة الكهربائية، والعمل على إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر مع توقعات ببدء إنتاجه في 2026م.