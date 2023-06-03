"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في ولاية الجزيرة السودانية

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 75 سلة غذائية، استفادت منها 549 أسرة نازحة في محلية ود مدني بولاية الجزيرة في جمهورية السودان الشقيقة.