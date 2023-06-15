"شؤون الحرمين" تتابع تنفيذ 160 مبادرة وبرنامجًا بالمسجد الحرام خلال الحج

تتابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الحوكمة والشؤون القانونية تنفيذ ما يزيد على (20) خدمة بشرية وتِقنية إضافة إلى متابعة (160) مبادرة وبرنامج، مقدمة خلال حج هذا العام داخل المسجد الحرام، وقياس مدى التزام الإدارات بالخطط التشغيلية الفرعية والتي تقدر بنحو (25) خطة تشغيلية للخدمات.