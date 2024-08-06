خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال

وتسلّم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص رئيس جمهورية السنغال السيد ماري تاو نيان.