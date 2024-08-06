خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من الرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلّم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص رئيس جمهورية السنغال السيد ماري تاو نيان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.