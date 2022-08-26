ابتداء من الأحد المقبل.. "تعليم عسير" تعتمد مواعيد الدوام الصيفي

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة في القطاع الحكومي والأهلي والمدارس العالمية، ابتداء من يوم الأحد المقبل؛ إذ يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الـ7 صباحًا.
وتفصيلاً، أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور أحمد العُمري، أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت، ومتابعة للدروس، واستفادة قصوى من المعلمين والحصص.. لافتًا إلى أن مشاركة الأسرة للمدرسة، وتكامل العلاقة بينهما، يساعدان المدرسة على القيام بدورها، وتحقيق أهدافها.