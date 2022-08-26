ابتداء من الأحد المقبل.. "تعليم عسير" تعتمد مواعيد الدوام الصيفي

وتفصيلاً، أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور أحمد العُمري، أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت، ومتابعة للدروس، واستفادة قصوى من المعلمين والحصص.. لافتًا إلى أن مشاركة الأسرة للمدرسة، وتكامل العلاقة بينهما، يساعدان المدرسة على القيام بدورها، وتحقيق أهدافها.