شاهد.. "الإسلامية" تودع ضيوف خادم الحرمين بجنوب إفريقيا

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في بريتوريا بجمهورية جنوب إفريقيا، ضيوف خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى حج العام 1444هـ، من مطار أو آر تمبو بجوهانسبيرج.
وكان في توديع الضيوف نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في بريتوريا خالد بن حماد الشمري، والمُلحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية م. محمد عبدالسلام عاشور، وموظفي الملحقية الدينية.
ويعد هذا البرنامج من البرامج السنوية في الحج، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بشكل مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وقد عبر الضيوف عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية، على تنفيذ هذا البرنامج، والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله المولى عز وجل، أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها، ويتقبل الله، منا ومنهم صالح الدعاء.