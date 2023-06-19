شاهد.. "الإسلامية" تودع ضيوف خادم الحرمين بجنوب إفريقيا

وقد عبر الضيوف عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية، على تنفيذ هذا البرنامج، والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله المولى عز وجل، أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها، ويتقبل الله، منا ومنهم صالح الدعاء.