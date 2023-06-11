"إنفاذ" يعلن بيع وتصفية أكبر مزاد إلكتروني عقاري بقيمة تجاوزت نصف مليار ريال

يُذكر أن المزاد لاقى تنافسًا كبيرًا بين نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري على هذا المخطط الفريد الذي يقع شمال غرب العاصمة الرياض وبالقرب من محافظة حريملاء، كما يتميز مخطط النخيل بموقعه الاستراتيجي، وذلك على مقربة من منطقة التوسع العمراني شمال الرياض، ويعد من الفرص المتميزة التي نادرًا ما تطرح المزادات العلنية، حيث يفصله 30 دقيقة عن مشروع المربع الجديد كوجهة سياحية للمملكة مستقبلًا، فضلًا عن إحاطته بمعالم خدمية متنوعة كالمدارس والجامعات وأهم طرق المنطقة كطريق الملك عبدالله وطريق الملك عبدالعزيز، حيث وصل مجموع عدد المزايدات خلال 14 يومًا أكثر من 18 ألف مزايدة، وبلغ متوسط المزايدات على القطعة أكثر من 50 مزايدة، توج ذلك ببيع المخطط بالكامل 100%، وهذا يحقق أهداف المركز في تسريع استيفاء الحقوق.