"سبق" تكشف تفاصيل فيديو غرق طفلة في الجبيل.. وبطولة شاب في إنقاذها

كشفت "سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيام شخص بإنقاذ طفلة من الغرق في إحدى البحيرات.
علي المري وهو بطل هذه القصة هو من قام بإنقاذ الطفلة 5 سنوات، بعد وقوعها في البحر وتعرض لإصابة أثناء ذلك.
وقال علي المري لـ"سبق": "كنت في نزهة مع الأسرة في منتزه التلال بالجبيل الصناعية، وأثناء جلوسي مع الأسرة سمعت صراخ النساء، وطلب الاستنجاد بعد غرق طفلة صغيرة تابعة لهم".
وأضاف "لم أتمالك نفسي عندما شاهدت منظر غرق الطفلة، رغم محاولات سيدة لإنقاذها ولكنها لم تستطع، وبدون أي تردد قفزت داخل البحر وبفضل الله قمت بإنقاذ الطفلة وأخرجتها خارج البحر، وبعدها حضرت سيارة الإسعاف لإكمال اللازم".
وعن الإصابة قال المري، "تعرضت لإصابة ولكن لا تهم طالما أنقذت روحاً، فهذا واجب إنساني ولم أتردد لحظة في أداء هذا الواجب".