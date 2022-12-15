لقاح "الحزام الناري" ووقاية الـ10 سنوات.. الجمعية السعودية لطب كبار السن تشارك بملتقى حول مواجهة المرض

وقد كانت دراسة موسعة قد أُجريت على لقاح الحزام الناري وخرجت بنتائج إيجابية مؤقتة تفيد أن اللقاح قد يتيح ما لا يقل عن عقد من الحماية ضد مرض الحزام الناري، وذلك بعد تناول الجرعة الثانية منه.