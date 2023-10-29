شابة تُسخِّر "التقنية" للمساهمة في اجتياز الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

وأبانت بدرية أن الإصرار والعزيمة وشغف الطموح هي ما دفعها إلى أن تبدأ عملها هذا من الصفر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من إنشاء مشروع علمي من خلال تقديم دورات في الرخصة المهنية باللغة العربية. مشيرة إلى أنه على المرأة التي لا تملك المال، وترغب في إنشاء مشروع لها، هناك الكثير من الأفكار التجارية التي لا تحتاج إلى المال؛ فكل ما في الأمر هو الطموح والإصرار والصبر حتى يتحقق الحلم.