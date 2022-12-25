800 ألف زائر لمهرجان الإبل ونجاح كبير لفعالياته على مختلف الأصعدة

وأبان الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم، في الصياهد، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية؛ أن المهرجان يشهد تكاملًا بين إدارته والجهات الحكومية التي فاق عددها 17 جهة مشاركة بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرًا إلى أن المهرجان سجّل حتى الآن نجاحًا ملحوظًا على الأصعدة التنافسية والتنظيمية والإعلامية، ويسعون لتحقيق المزيد من هذه الأرقام مع نهاية المهرجان منتصف يناير المقبل، في ظل عدم تسجيل أي مخالفات أمنية تُذكر، وهذا دليل على الوعي الكامل للزوار والمشاركين.