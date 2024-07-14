هبات قوية تثير الأتربة.. "أجواء مغبرة" تحملها الساعات المقبلة إلى هذه المناطق

ويُتوقع أن تشمل الرياح النشطة المصحوبة بهبات قوية أحيانًا، أجزاء واسعة من منطقتي المدينة والمنورة ومكة المكرمة، بداية بالأجزاء الداخلية من الوجه وأملج ورابغ، وامتدادًا حتى مدينة جدة وعموم الأجزاء الداخلية من مكة المكرمة والمدينة المنورة وصولًا حتى الطائف، ويُتوقع أن تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة على الطرق الخارجية، مع تدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية.