هبات قوية تثير الأتربة.. "أجواء مغبرة" تحملها الساعات المقبلة إلى هذه المناطق

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية الخاصة برصد وتتبع حركة الرياح، إلى احتمالية تأثر أجزاء واسعة من القطاع الغربي من المملكة خلال الساعات القادمة برياح شمالية غربية نشطة، تترافق بهبات قوية يُتوقع أن تعمل على إثارة الأتربة والغبار.
ويُتوقع أن تشمل الرياح النشطة المصحوبة بهبات قوية أحيانًا، أجزاء واسعة من منطقتي المدينة والمنورة ومكة المكرمة، بداية بالأجزاء الداخلية من الوجه وأملج ورابغ، وامتدادًا حتى مدينة جدة وعموم الأجزاء الداخلية من مكة المكرمة والمدينة المنورة وصولًا حتى الطائف، ويُتوقع أن تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة على الطرق الخارجية، مع تدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية.
ووفق موقع "طقس العرب"؛ فإن هذه الأجواء تستوجب الانتباه من "خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة؛ خاصة على الطرق الخارجية، وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار".