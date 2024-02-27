"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة ورياح شديدة

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطار خفيفة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطار متوسطة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.