"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض والشمالية والقصيم والشرقية وعسير وحائل .
وتفصيلا، نبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الرين والقويعية و والدوادمي وعفيف و والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والزلفي والعاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وتستمر حتى الساعة الـ 02 .00 من صباح الخميس .
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطار خفيفة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطار متوسطة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم رياح شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء ، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء فيما تشهد رفحاء أمطار خفيفة حتى الساعة السابعة صباحا.